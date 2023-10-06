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ЕС призвали задуматься о последствиях приема новых стран

Премьер Нидерландов Рютте потребовал от ЕС ответственного подхода к расширению

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Global Look Press

Различные страны хотят вступить в Европейский союз, и важно, чтобы им предоставили реальную перспективу членства, считает премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает The Guardian. По его словам, объединение должно серьезно подойти к вопросу своего расширения.

«Мы должны делать это ответственно. Это означает приверженность основанному на определенных условиях процессу долгосрочных реформ, например, в области верховенства закона. Нам также необходимо поразмыслить о последствиях расширения. Поэтому полезно обсудить, как ЕС может продолжать эффективно функционировать, когда к нему присоединятся новые государства — члены», — пояснил Рютте на полях неформального саммита ЕС в Испании.

Среди официальных кандидатов в члены Евросоюза значатся Албания, Черногория, Северная Македония, Сербия, Турция, Молдавия и Украина. Дольше всех вступления в ЕС ждет Анкара, которая с 1987 года является кандидатом на членство в союзе.

Ранее в Евросоюзе связали необходимость расширения с «зовом истории».

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