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Экс-президенту Франции Саркози предъявили двойное обвинение

Саркози обвинили по делу о предвыборной кампании 2007 года

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Global Look Press

Новые обвинения в рамках дела о финансировании предвыборной кампании 2007 года предъявили бывшему президенту Франции Николя Саркози, сообщает Le Monde.

По данным СМИ, экс-президент подозревается в «сокрытии информации о подчиненном положении свидетеля» и «преступном сговоре с целью осуществления судебного мошенничества в составе организованной преступной группы».

Следственные органы заинтересовались Саркози после того, как в декабре 2012 года ливанский бизнесмен Зиад Такиеддин рассказал, что предвыборную кампанию политика спонсировал режим бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Как сообщали французские СМИ, Такиеддин позднее отозвал свои показания против Саркози. Подозревается, что бывший президент знал о шагах, которые предприняли некоторые лица, включая Такиеддина, чтобы оправдать его.

В мае апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор Николя Саркози по делу о торговле влиянием.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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