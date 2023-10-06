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Лукашенко осмотрел «узел сопротивления» и помыл руки

Лукашенко приехал в узел сопротивления Минобороны Белоруссии в Брестской области

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Телеграм-канал«Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ознакомился с «Узлом сопротивления» в Брестской области, передает БелТА. По информации агентства, речь идет об учебном объекте министерства обороны Белоруссии, который глава государства посетил в рамках рабочей поездки.

«Президент ознакомился с вариантом инженерного оборудования узла сопротивления Кобринского укрепленного района и его возможностями <…> [Лукашенко] показали места размещения личного состава, командно-наблюдательный пункт командира роты, хозяйственный блок», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «Пул Первого», в ходе посещения мест размещения пехоты Лукашенко, в частности, помыл руки в одной из общих ванных комнат для солдат. Кроме того, выслушал доклад про имеющиеся на вооружении и перспективные средства для ведения контрбатарейной борьбы.

Ранее Лукашенко анонсировал появление у Белоруссии «серьезной ракеты».

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