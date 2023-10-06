В Госдуме объяснили, почему РФ необходимо выйти из договора о запрещении ядерных испытаний

Заместитель председателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин оценил возможную отмену ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. «Газете.Ru» депутат заявил, что поддерживает решение обсудить этот вопрос в Госдуме. Отзыв договора, по его словам, поможет обеспечить безопасность России.

«Это абсолютно правильное решение, продиктованное сегодняшними событиями. Оно направлено на обеспечение безопасности нашей страны. С учетом того, что данный договор со стороны Соединённых Штатов Америки не ратифицирован, мы не можем быть безучастными к этому вопросу. Предполагается отозвать ратификацию с нашей стороны, то есть зеркально ответить. Это связано с тем, что у нас успешно, как президент России, верховный главнокомандующий отметил, проводятся испытания российской ракеты «Буревестник», — объяснил политик.

Швыткин подчеркнул, что «политика угроз и запугивания» со стороны США уже неактуальна в изменившемся мире.

«Если Соединенные Штаты Америки будут продолжать такую же безответную политику, политику угроз, политику шантажа, политику запугивания по отношению к другим странам, в том числе к нашей стране, я думаю, что им нужно потихоньку готовиться подписывать Акт о безоговорочной капитуляции. Готовить чернила, ручки, чтобы подписывать и сдаваться, потому что мир изменился. Сегодня он стал многополярным. И политика одного диктатора лице США уже ушла. Возможный отзыв ратификации данного договора достаточно актуален», — заключил он.

О том, что Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Поводом послужило выступление президента Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор», — подчеркнул Володин.

Ранее в США прокомментировали испытания РФ ракеты с ядерной установкой «Буревестник».