Европейский союз бессилен против России, несмотря на наложенные санкции. Об этом заявил в социальной сети X немецкий журналист Юлиан Репке.

«Санкции? Какие санкции? <...> Более десятка стран зависят от урана из России. Санкции остаются всего лишь шоу», — сказано в сообщении.

Журналист также отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Евросоюз «абсолютно бессильны» перед Россией из-за этой зависимости.

Накануне глава Европейского совета Шарль Мишель заявлял, что ЕС готовит санкции против российских алмазов, которые будут работать со следующего года.

5 октября финский политолог Йохан Бекман заявлял, что в Финляндии повсеместно выросли цены на бензин — он стоит в пять дороже, чем в России. Это стало последствием санкционной политики, так как ограничения обернулись против стран, которые их ввели.

Об отсутствии эффекта, в том числе дефицита потребительских товаров в России на фоне введенных санкций, говорили и в Германии. Отмечалось, что рестрикции сказались на гражданах страны не так сильно, как этого ожидали на Западе.

Ранее Bloomberg раскрыл детали 12-го пакета санкций ЕС.