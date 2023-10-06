Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии сообщили о бессилии Евросоюза перед Россией

Журналист Репке заявил, что Евросоюз абсолютно бессилен перед Россией

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Европейский союз бессилен против России, несмотря на наложенные санкции. Об этом заявил в социальной сети X немецкий журналист Юлиан Репке.

«Санкции? Какие санкции? <...> Более десятка стран зависят от урана из России. Санкции остаются всего лишь шоу», — сказано в сообщении.

Журналист также отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Евросоюз «абсолютно бессильны» перед Россией из-за этой зависимости.

Накануне глава Европейского совета Шарль Мишель заявлял, что ЕС готовит санкции против российских алмазов, которые будут работать со следующего года.

5 октября финский политолог Йохан Бекман заявлял, что в Финляндии повсеместно выросли цены на бензин — он стоит в пять дороже, чем в России. Это стало последствием санкционной политики, так как ограничения обернулись против стран, которые их ввели.

Об отсутствии эффекта, в том числе дефицита потребительских товаров в России на фоне введенных санкций, говорили и в Германии. Отмечалось, что рестрикции сказались на гражданах страны не так сильно, как этого ожидали на Западе.

Ранее Bloomberg раскрыл детали 12-го пакета санкций ЕС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий