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Американский юрист заявил о провале контрнаступления ВСУ

Экс-судья из США Наполитано: Россия усилилась на фоне провала наступления ВСУ

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Alex Babenko/AP

Бывший судья Верховного суда американского штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявил, что контрнаступление Украины провалилось. Заявление было сделано им в ходе выступления в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Русские заняли новые территории. Они продолжали продвигаться очень медленно и упорно, и терпеливо на запад», — подчеркнул он.

При этом Наполитано отметил, что экономика России, вопреки санкциям, укрепилась по всем показателям. В какой период произошло это укрепление, он не уточнил.

31 августа Наполитано в эфире шоу The Jimmy Dore Show заявил, что власти США скрывают от американцев правду о ходе разрекламированного президентом Украины Владимиром Зеленским контрнаступления, которое на самом деле проваливается.

29 сентября ТАСС писало, что ВСУ скоординировали с западными кураторами планы наступления в октябре, предполагающие захват Запорожской АЭС.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

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