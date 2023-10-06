Американский юрист заявил о провале контрнаступления ВСУ

Бывший судья Верховного суда американского штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявил, что контрнаступление Украины провалилось. Заявление было сделано им в ходе выступления в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Русские заняли новые территории. Они продолжали продвигаться очень медленно и упорно, и терпеливо на запад», — подчеркнул он.

При этом Наполитано отметил, что экономика России, вопреки санкциям, укрепилась по всем показателям. В какой период произошло это укрепление, он не уточнил.

31 августа Наполитано в эфире шоу The Jimmy Dore Show заявил, что власти США скрывают от американцев правду о ходе разрекламированного президентом Украины Владимиром Зеленским контрнаступления, которое на самом деле проваливается.

29 сентября ТАСС писало, что ВСУ скоординировали с западными кураторами планы наступления в октябре, предполагающие захват Запорожской АЭС.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».