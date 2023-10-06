Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Евросовет вступил в конфликт с Еврокомиссией

Spiegel: Мишель и Урсула фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины

close
100%
Francois Lenoir/Reuters

Глава Европейского совета Шарль Мишель упрекнул главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий, сообщает журнал Spiegel.

Политики устроили заочную перепалку на страницах журнала.

«В интервью Spiegel Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Еврокомиссия отреагировала гневно и раздражена заявлениями о скором присоединении Украины», — указано в сообщении.

В ответ на заявления Мишеля пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста заявила, что сам глава Европейского совета превышает полномочия, предложив Украине перспективу вступления в Евросоюз к 2030 году.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал планы Евросоюза по спонсированию Украины.

Ранее стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий