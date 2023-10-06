Евросовет вступил в конфликт с Еврокомиссией

Глава Европейского совета Шарль Мишель упрекнул главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий, сообщает журнал Spiegel.

Политики устроили заочную перепалку на страницах журнала.

«В интервью Spiegel Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Еврокомиссия отреагировала гневно и раздражена заявлениями о скором присоединении Украины», — указано в сообщении.

В ответ на заявления Мишеля пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста заявила, что сам глава Европейского совета превышает полномочия, предложив Украине перспективу вступления в Евросоюз к 2030 году.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал планы Евросоюза по спонсированию Украины.

Ранее стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.