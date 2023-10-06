Конгрессмен Нельс заявил, что многие его коллеги намерены предложить Трампа на пост спикера

Согласно сообщению конгрессмена Троя Нельса, многие американские законодатели планируют предложить экс-президенту США Дональду Трампу занять вакантный пост спикера палаты представителей на следующей неделе. Об этом пишет РИА Новости.

Трой Нельс сообщил в социальной сети Х, что множество конгрессменов связались с ним и готовы выступить с номинационными речами в поддержку кандидатуры Дональда Трампа на пост спикера палаты. Он также отметил, что следующая неделя будет насыщенной событиями.

Сам Трамп заявил в интервью телекомпании Fox News, что готов временно занять третий пост во властной иерархии страны на период 30, 60 или 90 дней, если Республиканская партия не сможет оперативно согласовать другого кандидата. Он уточнил, что такая просьба поступила от многочисленных друзей из конгресса.

Важно отметить, что ранее никто, кроме членов палаты представителей, не занимал пост спикера. Однако законодательство не запрещает такой вариант. Выборы на эту должность запланированы на среду, а республиканцы проведут фракционную встречу за день до этого, чтобы обсудить кандидатов.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.