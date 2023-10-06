Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Валдайского форума о возможности расторжения ратификации договора о запрете ядерных испытаний. Трансляция этого заявления доступна на сайте форума.

По словам Путина, США подписали международный документ о запрете ядерных испытаний, но не ратифицировали его, в то время как Россия подписала и ратифицировала этот договор. Он отметил, что России следует отвечать на действия Соединенных Штатов в зеркальном порядке.

В конце февраля 2023 года Путин заявил, что Москва обладает информацией о том, что США рассматривают возможность проведения натуральных испытаний ядерного оружия. Он отметил, что Министерство обороны должны быть готовым к таким действиям со стороны Вашингтона.

Также Путин оценил возможность применения ядерного оружия против России. Он заявил, что никто в здравом уме и ясной памяти не решится нанести ядерный удар по российской территории. Как сказал российский лидер, потенциальные противники хорошо осведомлены о возможностях Москвы. Несмотря на это, Кремль слышит призывы к проведению ядерных испытаний.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».