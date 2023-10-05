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Путин назвал несправедливым свержение Януковича

Путин: Янукович был прав, возражая против условий ассоциации Украины с ЕС

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что бывший президент Украины Виктор Янукович был прав в своих возражениях против условий ассоциации Украины с Европейским союзом в 2013 году. Заявление было сделано Путиным на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам российского лидера, Янукович осознавал, что условия договора об ассоциации с Евросоюзом несли «серьезные угрозы для украинской экономики», поскольку предусматривали «открытие границ, создание абсолютно неприемлемых условий для функционирования украинской экономики, украинского реального сектора экономики».

Также Путин назвал невыгодным для Украины ее присоединение к аналитическим структурам ЕС, которые, якобы «лишали Украину определенных преимуществ». По словам российского лидера, Янукович выступал только за проработку этих условий, а то, что этим «воспользовались как поводом для госпереворота» — это «чушь» и «преступление настоящее».

До этого Путин прокомментировал планы Украины вступить в ЕС. По его мнению, в текущий момент Украина пытается что-то производить, но у нее мало что получается, ведь «все происходит с помощью западных советников и посредников».

Он утверждает, что российская сторона никогда не была против того, чтобы Украину приняли в Евросоюз.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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