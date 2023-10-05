Орбан обвинил ЕС в создании «оруэлловского мира»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Евросоюза пытается воссоздать мир, как в знаменитом романе-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что Брюссель, в частности, покупает различные вооружения, используя для этого фонд мира.

«Брюссель на наших глазах создает оруэлловский мир. Они покупают и поставляют оружие через Европейский фонд мира. Они хотят контролировать средства массовой информации посредством закона о свободе СМИ. Мы боролись с коммунистами не для того, чтобы оказаться в 1984 году!» — написал Орбан.

С начала российской военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года Евросоюз нарастил финансовую и военную поддержку Киева, а также ввел масштабные санкции против Москвы. Венгрия же активно критикует позицию Брюсселя, в том числе выступает за мирные переговоры и против поставок западных вооружений Украину. Сам Орбан не раз называл подобную поддержку неверной, блокируя использования Европейского фонда мира для военной поддержки Украины.

Ранее в Евросоюзе рассказали, какого мира хотят добиться для Украины.