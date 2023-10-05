В Баку арестовали двух бывших президентов и спикера парламента Нагорного Карабаха

В Баку арестованы бывшие президенты Нагорного Карабаха Бако Саакян (2007-2020 гг.) и Аркадий Гукасян (1997-2007 гг.), а также представитель партии «Дашнакцутюн» (арм. — «Федерация») и спикер парламента непризнанной республики Давид Ишханян. Об этом сообщает азербайджанское агентство Apa.

Всех троих арестовали на 4 месяца.

По данным агентства, политики были задержаны сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана и доставлены в Баку, после им были предъявлены обвинения по различным статьям Уголовного кодекса страны.

Также сообщалось, что бывшему президенту Нагорно-Карабахской республики Араику Арутюняну (2020- 2023 гг.) предъявлены обвинения в развязывании агрессивной войны и терроризме.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.