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Миссия ЮНЕСКО поедет в Армению помогать беженцам из Карабаха

ЮНЕСКО направит миссию в Армению для помощи с приемом беженцев из Карабаха

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David Ghahramanyan/Reuters

Группа представителей Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) вскоре отправится в Ереван после просьбы Армении помочь с приемом беженцев, которые прибыли из Нагорного Карабаха. Об этом заявили в пресс-службе учреждения, пишет ТАСС.

«По просьбе Армении ЮНЕСКО в ближайшие дни направит в Ереван чрезвычайную миссию для оказания помощи в области образования при приеме беженцев из Нагорного Карабаха. Она будет нацелена на обеспечение непрерывности образования и оказание психосоциальной поддержки перемещенным учащимся», — сказано в сообщении.

Как напомнили в ЮНЕСКО, за прошедшие дни из Карабаха в Армению уехали 100 тысяч человек, причем треть из них — дети или подростки. Организация собирается проследить за обеспечением всех необходимых условий для их учебы.

ЮНЕСКО заявило, что организует встречу с участием международных партнеров и доноров в области образования. При их поддержке она и собирается реализовать эти образовательные инициативы в Армении.

До этого в МИД России рассказали о приоритетах при гуманитарной помощи армянскому населению Нагорного Карабаха.

Ранее стало известно, что российские миротворцы продолжают выполнять задачи в Нагорном Карабахе и ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

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