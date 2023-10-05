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Появились кадры задержанного Азербайджаном экс-главы Карабаха Арутюняна

В Азербайджане подтвердили задержание экс-главы Карабаха Арутюняна

Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана обнародовала кадры с задержанным экс-главой Нагорного Карабаха Араиком Арутюняном. Видеозапись появилась в Telegram-канале «Sputnik Армения».

«Служба госбезопасности Азербайджана обнародовала кадры с задержанным экс-главой Нагорного Карабаха Араиком Арутюняном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Арутюняну предъявили обвинение по девяти статьям уголовного кодекса.

До этого агентство АПА сообщало, что сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана задержали бывшего президента Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Арутюняна.

3 октября депутат Нагорно-Карабахской республики Давид Галстян говорил, что премьер-министр непризнанной республики Арутюнян, а также глава МВД Карен Саркисян вернулись в Армению. Также в страну вернулся руководитель Службы нацбезопасности (СНБ) Арарат Мелкумян.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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