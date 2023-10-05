Путин 5 октября выступит с речью о международных отношениях

Президент России Владимир Путин 5 октября выступит с большой речью о международных отношениях. Об этом сообщил Telegram-канал «RIA_Kremlinpool», близкий к кремлевскому пулу.

Отмечается, что глава государства выскажется на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» о справедливом многополярном мире и о том, как обеспечить безопасность и развитие для всех стран.

Выступление Путина запланировано на 14.00.

Накануне Путин выступил на пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности в Сочи. В своей речи политик назвал не очень умными тех, кто блокирует российские активы на Западе, а также заверил, что в Европе многие разделяют взгляды России, но ведут они себя тише «агрессивных» оппонентов. Во время поездки в Сочи Путин также поздравил педагогов с Днем учителя. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.