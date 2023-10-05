В РФ упрекнули Брюссель в использовании Киева для запуска коренной перестройки ЕС

И.о. постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил ТАСС, что евроинституты Брюсселя намерены использовать украинский конфликт для запуска перестройки ЕС, направленной на расширение полномочий евробюрократии в ущерб суверенитету стран — членов сообщества.

По его словам, Евросоюз переживает экзистенциальный кризис, так как изначальные цели сообщества, а именно повышение социально-экономического уровня жизни и рост конкурентоспособности интеграционного блока, противоречат стремлению нынешних руководителей содружества превратить ЕС в «геополитического игрока» с существенной военно-политической составляющей.

«Это невозможно без проведения коренных преобразований Евросоюза, усиления полномочий евроинститутов и еще большего понижения роли евростолиц. И именно украинский сюжет, похоже, будет использован Брюсселем для запуска перестройки ЕС», — уверен Логвинов.

До этого он заявил, что власти Венгрии, вероятно, изменят позицию по военной помощи Евросоюза для Украины. По его словам, это связано с тем, что Киев снял ограничения с венгерского банка.

Ранее сообщалось, что конфликт на Украине истощил бюджет Евросоюза.