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В РФ упрекнули Брюссель в использовании Киева для запуска коренной перестройки ЕС

И.о. постпреда РФ при ЕС Логвинов: Брюссель использует Киев для перестройки ЕС

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Постпредство России при ЕС

И.о. постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил ТАСС, что евроинституты Брюсселя намерены использовать украинский конфликт для запуска перестройки ЕС, направленной на расширение полномочий евробюрократии в ущерб суверенитету стран — членов сообщества.

По его словам, Евросоюз переживает экзистенциальный кризис, так как изначальные цели сообщества, а именно повышение социально-экономического уровня жизни и рост конкурентоспособности интеграционного блока, противоречат стремлению нынешних руководителей содружества превратить ЕС в «геополитического игрока» с существенной военно-политической составляющей.

«Это невозможно без проведения коренных преобразований Евросоюза, усиления полномочий евроинститутов и еще большего понижения роли евростолиц. И именно украинский сюжет, похоже, будет использован Брюсселем для запуска перестройки ЕС», — уверен Логвинов.

До этого он заявил, что власти Венгрии, вероятно, изменят позицию по военной помощи Евросоюза для Украины. По его словам, это связано с тем, что Киев снял ограничения с венгерского банка.

Ранее сообщалось, что конфликт на Украине истощил бюджет Евросоюза.

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