Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумным план Запада по спонсированию Украины. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

Согласно исследованию британской газеты Financial Times Украина после вступления в Европейский союз получит 186 млрд евро, пишет Филиппо. Это означает, что Франция тут же выплатит Киеву 37 млрд евро. Филиппо назвал подобные намерения «безумием, самоубийством и уничтожением», устроенными США при участии президента Франции Эммануэля Макрона, министра иностранных дел ФРГ Урсулы фон дер Ляйен и «компании». Политик призвал остановить их всех.

Ранее сообщалось, что глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо уйти в отставку после скандала с чествованием ветерана СС в канадском парламенте. Он добавил, что были поданы запросы об экстрадиции старого нациста.

Ранее стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.