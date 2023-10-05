Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Французский политик раскритиковал планы Евросоюза по спонсированию Украины

Политик Филиппо назвал планы Запада по спонсированию Украины безумными

close
100%
Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумным план Запада по спонсированию Украины. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

Согласно исследованию британской газеты Financial Times Украина после вступления в Европейский союз получит 186 млрд евро, пишет Филиппо. Это означает, что Франция тут же выплатит Киеву 37 млрд евро. Филиппо назвал подобные намерения «безумием, самоубийством и уничтожением», устроенными США при участии президента Франции Эммануэля Макрона, министра иностранных дел ФРГ Урсулы фон дер Ляйен и «компании». Политик призвал остановить их всех.

Ранее сообщалось, что глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо уйти в отставку после скандала с чествованием ветерана СС в канадском парламенте. Он добавил, что были поданы запросы об экстрадиции старого нациста.

Ранее стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий