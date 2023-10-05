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В ФБР отрицают слежку за сторонниками Трампа

РИА Новости: ФБР отрицает слежку за сторонниками Трампа по политическим мотивам

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Reuters

Федеральное бюро расследований США заявило, что не следит за сторонниками бывшего американского президента США Дональда Трампа по политическим мотивам, при этом допускает возможность таких действий при наличии оснований. Об этом представитель американской спецслужбы сообщил РИА Новости.

«Любое утверждение о том, что ФБР преследует лиц только за их политические убеждения, является категорически ложным», — сказал он, отвечая на вопрос агентства.

Представитель ФСБ также заявил, что спецслужба не предпринимает действий на основании политических убеждений или любой деятельности, защищенной первой поправкой к конституции США.

Ранее американское издание Newsweek со ссылкой на засекреченные данные писало, что ФБР тайно следит за сторонниками Дональда Трампа из-за приближающихся выборов президента США. По данным издания, власти США тайно создали новую категорию «экстремистов», куда внесли последователей Трампа.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.

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