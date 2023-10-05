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В США заявили о росте поддержки политики Путина среди населения

Клинтон заявила, что в США наблюдается рост поддержки политики Путина

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Julia Nikhinson/AP

В американских политических кругах наблюдается рост популярности политики, проводимой российским президентом Владимиром Путиным внутри страны, заявила бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон в интервью телеканалу PBS News.

«Мы видим это, мы слышим об этом, и нам приходится с этим бороться», — высказалась экс-политик.

Клинтон утверждает, что не понимает американцев, встающих на сторону Путина, однако российское руководство якобы «пребывает в восторге» от турбулентности, потрясшей конгресс Соединенных Штатов.

«У нас сложился идеологический и, к сожалению, партийно-политический раскол», — отметила она.

Накануне Хиллари Клинтон заявила, что влияние России в мире растет, и это заслуга Путина. По ее словам, она слышит, что люди пересказывают российские тезисы, впервые прозвучавшие на телеканале Russia Today. Клинтон отметила, что в конгрессе США образовался идеологический раскол, а сторонников позиции России становится все больше. Бывший госсекретарь США также заявила, что Россия в восторге от разногласий по поводу продолжения финансирования Украины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Клинтон обратилась к Владимиру Путину по имени.

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