Запад может превратить территорию Украины в выжженную землю, если начнет понимать, что теряет контроль над Киевом. Об этом заявил обозреватель еженедельника Myśl Polska Конрад Ренкас.

По мнению журналиста, предвидя потерю контроля над Украиной, Запад постарается не оставить на ее территории даже куска невыжженной земли. Ренкас подчеркнул, что западные страны, пугая Киев Россией и голодом, пытаются скрыть глобальную аферу, которая обрекает республику на абсолютно полное опустынивание.

Обозреватель отметил, что зерновой шантаж, посредством которого пытаются воздействовать на западную общественность, необходим для увеличения прибыли сторон, заинтересованных в пролонгации конфликта.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик сообщал, что между Украиной и Германией возможно тайное соглашение об ускоренном вступлении Киева в Европейский союз.

Накануне представитель польского правительства Петр Мюллер заявлял, что разногласия во взглядах между Варшавой и Киевом будут иметь место, поэтому нельзя исключать «более сложных месяцев» в их отношениях.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.