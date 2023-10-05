В Ливане заявили о страхах Зеленского в случае победы Трампа на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский опасается возможной победы американского экс-президента Дональда Трампа на выборах в 2024 году и нарастающего ослабления поддержки Киева. Об этом пишет ливанская газета An Nahar.

«Среди украинского руководства наблюдается серьезное беспокойство по поводу возможного возвращения Трампа в Белый дом», — говорится в статье.

Как поясняется в материале, это связано с тем, что американская оборонная помощь прекратит поступать Киеву в былом объеме, а любой дефицит западной поддержки негативно отразится на украинских фронтах и европейских правительствах, которым придется удвоить свои военные усилия по снабжению Украины оружием.

«Это, в свою очередь, приведет к дальнейшему сокращению программ социального обслуживания и бюджетов, выделяемых на мирные цели», — пишет газета.

По мнению авторов публикации, Украина все чаще становится главной темой раздора внутри Соединенных Штатов.

До этого глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель попросил США продолжить финансирование Украины.

Ранее эксперт предположил, что в конфликте Зеленский преследует личные интересы.