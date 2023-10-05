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Турция готовится провести встречу по урегулированию украинского конфликта

Bloomberg: Турция проведет в октябре встречу по разрешению конфликта на Украине

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Goran Tomasevic/Reuters

Турецкие власти готовятся провести в октябре 2023 года международную встречу, посвященную урегулированию конфликта на Украине. Об этом, ссылаясь на информированные источники, сообщает агентство Bloomberg.

Участники планируемой встречи намереваются обсудить «пути достижения долгосрочного мира на Украине». Ожидается, что в консультациях будут участвовать советники глав государств по национальной безопасности. Предполагается, что во встрече примет участие советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Источники отмечают, что представители России на встречу приглашены не будут.

Ранее министр торговли Турции Омер Болат заявил, что обвинения государств Запада в том, что в Россию через Турцию попадают подсанкционные товары, не соответствуют действительности, Анкара торгует с Москвой тем, что произведено внутри страны. Он также отметил, что многие компании европейских государств сами хотят выйти на российские рынки через третьи страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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