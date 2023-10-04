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Блинкен пошутил про сигнал тревоги из России

Блинкен пошутил про русских друзей во время тестового сигнала тревоги в Техасе

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Craig Ruttle/Pool via Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пошутил про причастность «русских друзей» после того, как его выступление в Техасском университете нарушил тестовый сигнал тревоги. Трансляция выступления велась на YouTube-канале американского Госдепартамента.

Когда чиновник заговорил про текущую обстановку на Украине, его речь прервало оповещение о тревоге, внезапно поступившее на телефоны собравшихся.

«Возможно, нас прервали русские друзья», — сострил Блинкен.

Позднее выяснилось, что сигнал сработал в связи с тем, что в Соединенных Штатах в этот день проводилась общенациональная проверка систем оповещения о чрезвычайных ситуациях.

«Рад знать, что национальная система предупреждений работает», — сказал госсекретарь.

Накануне по всей территории России прозвучали тревожные сирены в рамках плановой проверки системы оповещения страны.

Ранее в США назвали «две путеводные звезды» Байдена по России и Украине.

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