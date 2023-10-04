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Лидеры Евросоюза хотели пригрозить Баку санкциями в случае ухудшения ситуации в Карабахе

FT: лидеры ЕС намеревались в Гранаде пригрозить Алиеву принятием контрмер

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Пресс-служба президента Азербайджана/РИА «Новости»

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече в Гранаде намеревались пригрозить главе Азербайджана Ильхаму Алиеву принятием контрмер, если ситуация в Нагорном Карабахе будет ухудшаться. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

Издание ссылается на одного из дипломатов Европейского союза. По его словам, Мишель, Макрон и Шольц в случае ухудшения ситуации в Нагорном Карабахе планировали использовать переговоры в Испании для оказания давления на президента Алиева.

Газета отмечает, что возможные ответные меры заключались в применении санкций либо понижении уровня торговых и инвестиционных отношений с Баку.

Ранее сообщалось, что депутаты Европейского парламента намерены принять резолюцию, в которой призовут страны Евросоюза ввести санкции против Азербайджана из-за действий в Нагорном Карабахе. Также предлагается приостановить развитие сотрудничества между Баку и Брюсселем и снизить зависимость от импорта азербайджанского газа.

До этого стало известно, что что президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия в пятисторонних переговорах, которые должны состояться в испанской Гранаде 5 октября. Ключевой темой встречи станет текущая ситуация в Нагорном Карабахе. В мероприятии должны принять участие главы ряда заинтересованных государств — Армении, Германии и Франции. Также ожидается прибытие руководителя Европейского совета Шарля Мишеля.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.

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