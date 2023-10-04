Претендент на пост спикера палаты представителей выступил против помощи Украине

Председатель юридического комитета палаты представителей конгресса США, республиканец от штата Огайо Джим Джордан в эфире телеканала CNN заявил, что если станет спикером нижней палаты американского законодательного органа, то выступит против оказания помощи Украине.

Ему задали вопрос, будет ли он способствовать выделению новых пакетов помощи Украине, если займет пост спикера.

«Я против этого. Я понимаю, что нам нужно будет надлежащим образом разрешить вопрос с ассигнованиями и попытаться сделать это в течение 41 дня», — сказал Джордан.

По его словам, самыми серьезными проблемами для американцев являются кризисная ситуация на границе и уличная преступность.

Президент США Джо Байден признал, что обеспокоен возможным отказом конгресса США финансировать Киев.

До этого бывший президент США Дональд Трамп призвал членов Республиканской партии поддержать кандидата на пост спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

Конгресс США сместил республиканца Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей. Инициатором стал его однопартиец — конгрессмен Мэтт Гетц — после сообщений о заключении тайной «сделки по Украине» между Маккарти и Байденом. Президент США требовал, чтобы Маккарти инициировал прохождение отдельного многомиллиардного транша для Украины, а бывший спикер отрицал существование такой договоренности. В результате однопартийцы-конгрессмены обвинили Маккарти во лжи. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.