Симоньян подала заявление о клевете на пожаловавшихся на нее в СК

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что подала заявление о клевете на экс-помощника депутата Мосгордумы Николая Королева, который направил жалобу в СК и МВД после ее слов о ядерном взрыве в Сибири. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Подала заявление на подавшего на меня заявление какого-то там помощника какого-то депутата. По статье «Клевета», — сообщила она.

По ее словам, мужчина написал, что Симоньян «предложила нанести ядерный удар по территории РФ».

«Никакой подобной ереси я, разумеется, не предлагала и предлагать не могла», — отметила она.

Главред RT также призвала «остальных клеветников приготовиться».

До этого сообщалось, что Симоньян в программе «ЧТД» говорила о возможности осуществить термоядерный взрыв на высоте 100 км над Сибирью, чтобы испытать оружие. Журналистка отметила, что от этого люди не пострадают, зато из строя выйдут спутники и вся электроника. Высказывание Симоньян вызвало общественный резонанс и осуждение. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее в Госдуме пригласили Симоньян в Сибирь.