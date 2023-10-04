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Европарламент намерен призвать ЕС ввести санкции против Азербайджана

ЕП намерен призвать в резолюции ЕС ввести санкции против Азербайджана

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РИА Новости

Депутаты Европейского парламента намерены принять резолюцию, в которой призовут страны ЕС ввести санкции против Азербайджана из-за действий в Нагорном Карабахе. Как сообщает РИА Новости, это следует из проекта документа Европарламента.

«Европарламент призывает... ввести целевые санкции против лиц в правительстве Азербайджана, ответственных за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе», — говорится в документе.

Также предлагается приостановить развитие сотрудничества между Баку и Брюсселем и снизить зависимость от импорта азербайджанского газа.

Ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия в пятисторонних переговорах, которые должны состояться в испанской Гранаде 5 октября. Ключевой темой встречи станет текущая ситуация в Нагорном Карабахе. В мероприятии должны принять участие главы ряда заинтересованных государств — Армении, Германии и Франции. Также ожидается прибытие руководителя Европейского совета Шарля Мишеля.

Ранее Алиев назвал уникальным опыт Азербайджана по восстановлению территориальной целостности.

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