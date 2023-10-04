В Раде пригласили Илона Маска на Украину

Депутат Верховной рады Александр Мережко пригласил американского предпринимателя Илона Маска посетить Украину. Его слова приводит издание Kyiv Post.

«Я готов принять его, и я уверен, что многие мои коллеги захотят с ним встретиться», — заявил он.

Он выразил мнение, что Маск не знает о реальной ситуации на Украине. Как считает Мережко, если бы предприниматель посетил Украину, он «никогда бы не сказал и не написал» оскорбительный твит в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Депутат подчеркнул, что, если Маск воспользуется приглашением, он сможет задать любые вопросы.

Ранее Маск опубликовал в соцсети мем «парень с венами» с лицом Владимира Зеленского, высмеяв таким образом «выпрашивание» дополнительной помощи для Киева. После этого Верховная рада Украины обвинила Маска в пророссийской пропаганде.

Позднее Маск заявил, что в приоритете американских властей должно быть в первую очередь решение проблем страны, а не поддержка Украины.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».