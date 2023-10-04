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МИД РФ: США пытаются подорвать председательство РФ во встречах «ядерной пятерки»

МИД: ООН должна запустить арбитраж против США из-за невыдачи виз дипломатам РФ

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Замглавы делегации РФ Константин Воронцов потребовал «немедленного запуска арбитража в отношении США» как принимающей ООН страны. Как сообщает РИА Новости, поводом для этого названа задержка в выдаче американских виз российским дипломатам, которые должны были принять участие во встрече стран «ядерной пятерки».

«Ситуация вопиющая, так как в запрошенные сроки не выданы визы тем членам нашей делегации, которые должны участвовать в том числе во встрече экспертов стран «ядерной пятерки», организуемой Россией в качестве координатора на полях первого комитета», — заявил дипломат.

Первый комитет ООН занимается вопросами разоружения, в том числе ядерного, и связанными с ними вопросами международной безопасности, которые затрагивают международное сообщество.

По словам Воронцова, в МИД РФ считают затягивание выдачи виз попыткой подорвать российское председательство в заседаниях «пятерки».

До этого Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что США не предоставили визы представителям РФ, которые должны были принять участие в переговорах ядерной пятерки.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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