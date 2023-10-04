Кадыров оценил слова Симоньян о проведении ядерных испытаний в Сибири

Главный редактор RT Маргарита Симоньян не настолько глупа, чтобы предлагать нанести ядерный удар по российской территории. Соответствующий пост появился в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как указано в публикации, любые решения об использовании оружия массового поражения должен принимать президент РФ Владимир Путин. При этом данный факт известен любому трезвомыслящему человеку, включая Симоньян.

«В ее контексте приведенное в качестве примера действие означает, что даже при таком неблагоприятном развитии событий Россия, по сравнению с остальным миром, стратегически не проиграет», — уточил Кадыров.

По словам главы Чечни, всем остальным российским чиновникам и экспертам стоит прекратить «хайповать» на данной теме. Вместо этого им следует отказаться от «разглагольствований» и начать вносить реальный вклад в борьбу с НАТО, резюмировал он.

3 сентября главный редактор RT предложила организовать испытания ядерного оружия в воздушном пространстве Сибири. Таким образом Симоньян прокомментировала статью в газете The New York Times, в которой говорилось о намерении Москвы устроить тестирование крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

В тот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о планах российских властей провести подобные испытания. Также он обратил внимание, что высказывания Симоньян не отражают официальную позицию правительства страны.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценил предложение провести в регионе испытания оружия массового поражения.