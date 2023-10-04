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Вдова Солженицына призвала Азербайджан освободить Варданяна

Вдова Солженицына и Александр Сокуров призвали добиться освобождения Варданяна

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Вдова Нобелевского лауреата Александра Солженицына Наталья призвала Баку освободить бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Об этом пишет РБК.

К обращению присоединились свыше 20 российских деятелей науки и культуры, в том числе режиссер Александр Сокуров, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и бывший руководитель администрации президента России Александр Волошин.

До этого дети Рубена Варданяна потребовали его освобождения.

28 сентября Варданян заявил, что принял решение сдаться властям Азербайджана ради безопасности народа Карабаха. В Баку экс-советнику главы НКР предъявили обвинения в финансировании терроризма. Суд в Баку арестовал Варданяна на четыре месяца, в Азербайджане ему грозит до 14 лет лишения свободы.

Жена экс-главы Карабаха Варданяна подтвердила его арест властями Азербайджана 27 сентября.

Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.

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