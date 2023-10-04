В Госдуме пригласили Симоньян в Сибирь после ее предложения взорвать там ядерную бомбу

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, предложившая устроить ядерный взрыв над Сибирью, не ассоциирует себя с Россией и не понимает важности региона для страны. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы от Кемеровской и Томской областей Олег Матвейчев. Он также удивился, что Симоньян до сих пор не извинилась перед сибиряками за свои слова.

«Будет порядочно и честно принести извинения жителям Сибири. Удивительно, что она до сих пор этого не сделала. Человек, по всей видимости, не ассоциирует себя с Россией и Сибирью. Для нее Сибирь — это какая-то абстракция. Она не понимает, что это для кого-то это Родина. И что люди там живут, что это великая сокровищница, благодаря которой Россия кормится, существует. Все наши углеводороды, которые обеспечивают нам половину бюджета, это тоже Сибирь. И это не просто углеводороды, которые где-то там лежат, сами себя добывают — там вообще-то люди, которые трудятся над этим, огромная инфраструктура и миллионные города стоят, несколько штук. Для нее это все абстракция», — сказал он.

Матвейчев считает, что многие москвичи «знают заграницу больше», чем Россию. Депутат отметил, что Симоньян больше путешествовала по Америке и Европе, а «в Сибири не была никогда», и предложил ей съездить в регион.

«Проблема очень многих наших московских людей (это прежде всего к релокантам относится, которые сбежали в свое время, и тем многим, кто остался, и вообще к москвичам) в том, что они всевозможную заграницу знают больше, чем Россию. Пусть съездит в Сибирь, посмотрит города наши, природу, огромный этот край, который превышает по размерам в несколько раз Европу всю. Такого разнообразия, такой красоты, как в России, нет нигде в мире. Для того, чтобы Россию любили и считали своим домом, нужно по ней путешествовать. По всей видимости, Симоньян некогда было путешествовать. Она, наверное, в Америке все больше ездила, училась, по Европам ездила, Кавказу, а в Сибири не была никогда», — подчеркнул он.

Накануне Симоньян в программе «ЧТД» предложила устроить ядерный взрыв в атмосфере над Сибирью в качестве испытания оружия. По ее словам, «если произвести взрыв в сотнях километрах», ядерной зимы не случится, и никто не умрет от онкологии, зато из строя выйдет вся радиоэлектроника и все спутники.

«Мы вернемся в какой-нибудь эдак 93 год — с проводными телефонами. Чудесно же жили. Вот, право, я даже обрадуюсь! Я запрещаю своим детям иметь гаджеты, тогда мне не придется объяснять, почему у всех есть гаджеты, а у них — нет», — сказала Симоньян.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ответ на заявление Симоньян призвал с ответственностью относиться к любым явлениям, связанным с термоядерной и ядерной энергиями, а депутат Госдумы Мария Прусакова заявила, что главный редактор RT оскорбила сибиряков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Симоньян не работает в российских органах власти и не отображает официальную позицию Москвы.

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