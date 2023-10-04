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Голландский политик назвал бенефициаров конфликта на Украине

Лидер нидерландской партии Боде: конфликт на Украине выгоден лишь ВПК США

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Алексей Майшев/РИА Новости

Лидер нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FVD) Тьерри Боде заявил, что конфликт на Украине выгоден только военно-промышленному комплексу Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости.

«Путин не хочет этой войны. Украина не заинтересована в этой войне. Единственный игрок, который продолжает настаивать на войне, это американский военно-промышленный комплекс. Глупость ли это? Злоба ли это? Остается загадкой <...> однако это необходимо остановить», — заявил Боде на выступлении в голландском парламенте.

Ранее глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Европа вынуждена увеличить производство своей оборонной промышленности на фоне поставок вооружений Украине.

При этом она призвала европейские страны и далее продолжать военную помощь Украине, назвав гибель тысяч украинских солдат на фронтах СВО дешевым способом «защищаться от России».

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.

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