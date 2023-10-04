Медведев заявил, что у США почти не осталось денег на помощь Украине

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у США осталось денег на финансирование Украины всего на два месяца. Об этом он написал в личном Telegram-канале.

Медведев отметил, что за последние несколько дней появились «две приятные новости» для Киева. Одна из них заключается в стремлении Европейского союза (ЕС) принять Украину в состав организации к 2030 году, уточнил замглавы Совбеза России.

При этом вторая — это отставка спикера нижней палаты Конгресса США Кевина Маккарти, которая произошла впервые в истории страны. Как указал Медведев, соответствующее решение было принято «из-за любви к киевской власти» и поискам компромиссов по финансированию Украины.

«Есть несомненный повод для гордости, ведь выбор был между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и дальнейшим кормлением неонацистов. Правда, денег пока осталось всего на два месяца», — добавил он.

3 октября американский телеканал Fox News сообщил, что член нижней палаты Конгресса США Мэтт Гетц подал прошение об отставке спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Еще накануне законодатель оповестил журналистов о соответствующих планах, объяснив свои намерения необходимостью выбрать новое и заслуживающее доверие руководство.

Вечером в тот же день стало известно об одобрении членами парламента данного прошения. Незадолго до этого Маккарти заявил, что не намерен сотрудничать с демократами ради сохранения должности.

Ранее в США назначили временного спикера палаты представителей.