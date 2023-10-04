В МИД России рассказали о заинтересованности Европы в «ядерной Украине»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik не исключила, что Европейскому союзу может «понадобиться ядерная Украина».

Она указала, что об этом, в частности, свидетельствует отсутствие реакции Евросоюза на заявления украинских властей о необходимости страны получить ядерный статус.

«С учетом того, что такие люди, как Анналена Бербок, находятся у власти в странах ЕС, не исключаю, что в этом театре абсурда им понадобится еще и ядерная Украина. Они же об этом говорили. Или они, по крайней мере, не одергивали Зеленского, когда на Мюнхенской конференции он такую глупость заявил», — сказала Захарова.

Также Мария Захарова назвала «сотрясанием воздуха» предложение о «ядерном зонтике» для Украины со стороны властей Литвы. По мнению дипломата, идею главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса не поймут во многих других государствах, которые зададутся вопросом: почему Украина должна получить ядерное оружие по желанию Запада.

Ранее в Литве призвали защитить Украину «ядерным зонтиком».