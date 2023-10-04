В России призвали жестко ответить Армении на ратификацию Римского статута

Ответ России на ратификацию Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) должен включать в себя «жесткие меры», причем не только дипломатические, убежден политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. В противном случае РФ рискует получить рядом «очередной западный форпост», заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

Ратификация Римского статута говорит о том, что Армения настроена на партнерство с США и ЕС и подтверждает негативное отношение к России, убежден Михайлов. Он напомнил, что этот шаг фактически дает право арестовать официальных лиц России в случае их визита в Армению.

«Думаю, РФ надо включать очень жесткие меры, помимо дипломатических, существуют еще различные иные меры», — сказал он, добавив, что армянские политики «идут путем Украины». По мнению политолога, если это не пресечь, то Россия получит «очередной западный форпост у себя под боком».

Михайлов также допустил, что в дальнейшем власти Армении примут решение о выходе из ОДКБ и ЕврАзЭС.

С ним согласен политолог Алексей Чадаев — по его мнению, Армения демонстрирует намерение «приобретать новых друзей».

Напомним, накануне Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС. В России это расценили как «недружественный шаг», подробности — в материале «Газеты.Ru».

В парламенте Армении ранее заявляли, что ратификация Римского статута не направлена против России.