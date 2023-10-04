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В Финляндии возрос интерес к военной подготовке на фоне спецоперации России

NYT: в Финляндии заинтересовались военной подготовкой на фоне спецоперации РФ

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Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via Reuters

Жители Финляндии начали массово интересоваться военной подготовкой на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как следует из текста, Финляндия увеличила свой военный бюджет и частоту учений, которые необходимы для новых солдат и резервистов. Так, с 2021 по 2022 год на 65% увеличилось число обязательных учений для резервистов, и на 300% — подготовки добровольцев, отмечает издание.

«Призывники проходят традиционную базовую подготовку — улучшают физическую подготовку, учатся обращаться с винтовками и другим снаряжением, учатся оказывать первую помощь и отрабатывают маневры в полевых условиях», — говорится в тексте.

NYT приводит слова офицеров, которые отмечают повышение боевого духа и мотивации у добровольцев и резервистов на фоне СВО. По словам одного из собеседников, теперь они знают, «почему находятся на военной службе».

Как отметил бывший министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, его страна не может «забыть о России» несмотря на то, что теперь состоит в НАТО. По его словам, с царских времен российская история текла «волнами, иногда империалистическими и агрессивными, иногда более склонными к сотрудничеству с Западом».

«Мое лучшее предположение, основанное на этой 100-летней истории, заключается в том, что те же волны будут продолжаться в течение следующих 100 лет, и мы должны быть готовы как к плохим временам, так и к немного лучшим», — сказал Хаависто.

Ранее эксперт рассказал, когда Финляндия определится со своей ролью в НАТО.

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