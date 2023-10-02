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Эксперт рассказал, когда Финляндия определится со своей ролью в НАТО

Эксперт Арбатов заявил, что Финляндия определится с ролью в НАТО в 2024 году

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Sergei Grits/AP

Финляндия окончательно определится со своей ролью в НАТО и расходами в 2024 году. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости директор Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.

Как пояснил эксперт, расходы Финляндии на членство в блоке зависят от того, какой будет роль страны в альянсе. Он отметил, что если ограничиться только политическим участием, это даст возможность дискутировать с союзниками и влиять на принятие решений в организации, но, как считает Арбатов, скорее всего, Хельсинки привлекут к военной составляющей.

По его словам, если НАТО будет воспринимать Финляндию как передовую возможной войны с Россией, то расходы страны окажутся довольно высокими, так как Хельсинки в том числе придется принять на своей территории войска НАТО и перевооружить собственную армию.

Хельсинки, по его мнению, определятся со своей ролью в следующем году и постараются сделать так, чтобы Финляндия не оказалась на передовой в конфронтации с РФ, а ее экономика могла справиться с нагрузкой.

Ранее глава Министерства обороны Финляндии Антик Хяккянен заявил, что страна, даже будучи членом НАТО, не планирует размещать на своей территории ядерное оружие.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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