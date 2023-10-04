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В США заявили о стремлении Запада усилить позиции Украины

Блинкен: Запад хочет обеспечить ВСУ возможностями для отражения будущей агрессии

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад хочет в долгосрочной перспективе усилить позиции Украины настолько, чтобы у нее были возможности для самостоятельного отражения агрессии в будущем, передает ТАСС.

По его словам, «наиболее быстрый способ прийти к дипломатии и завершить конфликт кроется в том, чтобы как можно сильнее укрепить позиции Украины и в то же время донести» до руководства России, что союзники собираются долго поддерживать украинское государство.

«Это означает не просто продолжение нами и десятками других стран выдающихся усилий, которые мы предпринимали на протяжении последних 18 месяцев», — сказал госсекретарь.

Он отметил, что это предусматривает «обеспечение Украины возможностями для эффективного отражения агрессии и самозащиты в будущем», к чему Запад и будет стремиться.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг говорил, что Евросоюз должен подумать о том, что будет с Украиной после конфликта.

До этого украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что Украина не имеет будущего.

Ранее Медведев назвал два пути, по которым может пойти распад Украины.

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