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Зампостпреда России при ООН заявил, что Запад контролирует украинский сайт «Миротворец»

Зампостпреда России Полянский: Запад контролирует украинский сайт «Миротворец»

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Global Look Press

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил в эфире телеканала «Соловьев Live», что Запад контролирует украинский экстремистский сайт «Миротворец», где публикуются личные данные людей, которых создатели этого ресурса считают врагами Украины.

«Этот веб-сайт считается украинским, но на самом деле он ведется где-то на Западе», — сказал он.

Дипломат указал, что данный ресурс может контролироваться из США или Канады. По его словам, сервер «Миротворца» не находится под контролем украинской стороны, «он наверняка находится в пределе досягаемости» властей Соединенных Штатов, «которые могут заблокировать его и наказать людей», стоящих за этим. Однако этого не происходит, отметил Полянский.

Как указал дипломат, тот факт, что в списке «Миротворца» находятся свыше 350 несовершеннолетних, является абсолютно возмутительным. Вместе с тем он заявил, что органы ООН относятся к этому факту «очень скромно».

До этого обозреватель издания The American Conservative Девлин Брэдли написал в своей статье, что власти Украины открыто угрожают гражданам США, которые выступают против финансовой поддержки Киева.

Как заявил автор, пока в конгрессе Соединенных Штатов «спорят» о том, стоит ли предоставлять дополнительные средства украинскому государству, «людей, выступающих против финансирования конфликта, Киев добавляет в список жесткого возмездия на сайте «Миротворец».

Брэдли отметил, что «Миротворец» — неправительственная организация, связанная с правительством Украины.

Ранее основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал список украинского сайта «Миротворец», в который он сам попал, расстрельным.

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