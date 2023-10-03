Байден ожидает, что Маккарти сдержит слово и даст денег Украине

Президент США Джо Байден ожидает, что спикер палаты представителей Кевин Маккарти одобрит финансирование дальнейшей поддержки Украины, сообщил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби, передает Reuters.

«Пауза в поддержке, даже непродолжительная, может все изменить на поле боя», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга с журналистами не раскрыла детали сделки, которую, по словам президента США Джо Байдена, он заключил со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти по Украине. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Журналисты несколько раз пытались уточнить у пресс-секретаря, была ли сделка в реальности и готова ли Жан-Пьер подтвердить, что американский лидер говорил правду об Украине. Однако официальный представитель Белого дома ничего конкретного не ответила.

1 октября Байден на фоне утвержденного временного бюджета пообещал, что помощь союзникам Соединенных Штатов и Украине не закончится.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.