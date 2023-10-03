В Белом доме заявили, что оказание помощи Киеву предотвращает более широкий конфликт

Оказание Вашингтоном помощи Киеву, возможно, позволяет не допустить более крупного конфликта с участием американских солдат. Такое заявление сделал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

По его словам, противодействие России вести военные действия с Украиной может предотвратить «более крупный конфликт» с участием американских войск.

3 октября президент США Джо Байден обсудил по телефону с американскими союзниками и партнерами оказание помощи Украине.

До этого в США предупредили Киев о том, что помощи Вашингтона хватит на короткое время

В конце сентября нижняя палата Конгресса США приняла проект финансирования правительства на 45 дней, не предусматривающий поддержку Украины. На таком варианте настаивала республиканская часть Палаты представителей.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.