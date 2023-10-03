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Посла Молдавии вызвали в МИД России

Посол Молдавии вызван в МИД РФ из-за преследования русскоязычных СМИ в стране

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий вызван в Министерство иностранных дел России из-за преследования русскоязычных СМИ в республике. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии, очередным проявлением которого стало решение о высылке из страны 13 сентября руководителя информагентства «Sputnik Молдова» В.А.Денисова», — сказано в сообщении.

Молдавскому дипломату также заявили, что в качестве аналогичной меры Россия запретила въезд ряду лиц, которые имеют прямое отношение к ограничению свободы слова и прав журналистов из РФ в Молдавии и разжиганию антироссийских настроений.

13 сентября Генеральная инспекция по миграции министерства внутренних дел Молдавии сообщала, что Денисова депортировали из Молдавии и запретили ему въезд в эту страну на 10 лет по обвинению в участии во внутренних делах республики.

Позже в МИД РФ назвали недружественным шагом высылку из страны главы «Sputnik Молдова». Российские дипломаты также потребовали от Кишинева прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных медиаресурсов и соблюдать обеспечение прав журналистов и обязательства в сфере свободы слова.

29 сентября бывший президент Молдавии Игорь Додон говорил, что с действующей в Молдавии властью «никаких хороших отношений» с Москвой не будет. По его словам, Кишинев делает все возможное, чтобы порвать с РФ.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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