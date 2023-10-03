Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Чехии сочли, что ЕС должен расширяться ради собственной безопасности

Президент Чехии Павел: ЕС должен расширяться ради собственной безопасности

close
100%
David W Cerny/Reuters

Евросоюз должен расширяться ради собственной безопасности. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает РИА Новости.

Он подчеркнул. что новый геополитический императив нуждается в новой «динамике расширения».

«Слишком долго мы оставляли некоторые европейские страны на произвол геополитических манипуляций», — сказал Павел.

Он уточнил, что речь идет об Украине, странах Западных Балкан, Молдавии и Грузии. Павел призвал завершить европейскую, а где надо — атлантическую интеграцию этих государств.

По словам Павела, в ЕС необходимо установить «прозрачные и достижимые» критерии членства для стран-кандидатов и составить график присоединения. Он напомнил высказывание бывшего президента Чехии Вацлава Гавела, который предостерег Запад от «недоверия к новым демократиям».

До этого президент Чехии счел, что безопасность Европы должна обеспечиваться НАТО. Он напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон «сделал сдвиг» своим заявлением о необходимости строить европейскую оборону на основе опоры на блок.

Ранее Павел заявил, что выступает за ускорение поставок вооружений на Украину.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий