В Чехии сочли, что ЕС должен расширяться ради собственной безопасности

Евросоюз должен расширяться ради собственной безопасности. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает РИА Новости.

Он подчеркнул. что новый геополитический императив нуждается в новой «динамике расширения».

«Слишком долго мы оставляли некоторые европейские страны на произвол геополитических манипуляций», — сказал Павел.

Он уточнил, что речь идет об Украине, странах Западных Балкан, Молдавии и Грузии. Павел призвал завершить европейскую, а где надо — атлантическую интеграцию этих государств.

По словам Павела, в ЕС необходимо установить «прозрачные и достижимые» критерии членства для стран-кандидатов и составить график присоединения. Он напомнил высказывание бывшего президента Чехии Вацлава Гавела, который предостерег Запад от «недоверия к новым демократиям».

До этого президент Чехии счел, что безопасность Европы должна обеспечиваться НАТО. Он напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон «сделал сдвиг» своим заявлением о необходимости строить европейскую оборону на основе опоры на блок.

Ранее Павел заявил, что выступает за ускорение поставок вооружений на Украину.