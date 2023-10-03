Силовики Азербайджана задержали экс-президента НКР Арутюняна

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержали бывшего президента Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араика Арутюняна, сообщает агентство АПА.

По данным агентства, задержанного доставляют в Баку.

Арутюнян являлся президентом непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с 21 мая 2020 по 1 сентября 2023 года.

До этого сообщалось, что также были задержаны бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской республики Аркадий Гукасян и Бако Саакян.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.