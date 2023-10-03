Конституционный суд Грузии не вынес решения об импичменте президенту на первом заседании

Конституционный суд Грузии не стал выносить решения по иску об импичменте президенту Саломе Зурабишвили в первый день заседания, оно продолжится в среду. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодняшнее заседание закрыто, встретимся завтра в 11 часов (10:00 мск. — «Газета.Ru»)», — заявил председатель Конституционного суда Мераб Турава после согласия сторон продолжить обсуждение 4 октября.

Как пишет ТАСС, заседание продолжалось шесть часов, свои позиции высказывали представители правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которая является автором представления, и адвокаты, отстаивающие интересы главы государства.

Ранее правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» объявила о запуске процедуры импичмента Зурабишвили 1 сентября. Это решение она объяснила нарушением основного закона государства со стороны президента. По мнению «Грузинской мечты», таковым стоит считать начало другого европейского турне Зурабишвили без разрешения правительства. При этом реализация импичмента в парламенте потребует не только голосов партии власти, но и оппозиции.

Позже генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта-Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что поездками в страны Европейского союза глава государства Саломе Зарубишвили сознательно нарушает конституцию, а подобные визиты поощряются «так называемыми друзьями» из-за границы. С его точки зрения, подобные действия совершаются, чтобы вызвать «дестабилизацию и хаос в стране». Он также заявил, что правящая партия не допустит такого развития событий.

Ранее в Грузии назвали авантюрой импичмент президенту.