Байден обратился к республиканцам с просьбой принять бюджет США

Президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе Соединенных Штатов утвердить полноценный бюджет страны на 2024 финансовый год на фоне возможного смещения спикера палаты представителей Кевина Маккарти, грозящее блокировкой работы Капитолия. Об этом он заявил в социальной сети Х.

«Я настоятельно призываю моих республиканских друзей в конгрессе не ждать и провести соглашение по годовому бюджету», — сказано в сообщении.

Американский лидер добавил, что членам Республиканской партии не нужно «тратить впустую время» так же, как это было на протяжении всего лета.

3 октября Байден назвал США «ключевым государством в мире» и призвал республиканцев палаты представителей утвердить выделение помощи Украине.

До этого президент Соединенных Штатов подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине.

2 октября сообщалось, что палата представителей Соединенных Штатов не приняла план финансирования работы правительства до 31 октября. Отмечалось, что проект опротестовывает Верхняя палата конгресса США и Белый дом.

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