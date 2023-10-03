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В ФРГ высмеяли слова Бербок о ЕС от Лиссабона до Луганска

Welt счел пустыми слова Бербок о границах ЕС от Лиссабона до Луганска

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Annegret Hilse/AP

Глава МИД Германии Анналена Бербок сделала пустое заявление во время визита в Киев на неформальную встречу руководителей внешнеполитических ведомств стран-участниц Евросоюза, считает журналист Пауль Ронцхаймер. Так в эфире немецкого канала Welt он отреагировал на слова политика о ЕС «от Лиссабона до Луганска» — последний является российским городом и региональным центром Луганской народной республики.

«Сейчас Луганск принадлежит России. В связи с этим встает вопрос: как Украине удастся это [войти в состав ЕС вместе с Луганском] сделать? Я считаю, что много пустых слов, за которыми ничего не стоит», — пояснил Ронцхаймер.

Он добавил, что ему непонятны попытки западных государств оказать Киеву поддержку по «возвращению» Луганска. Ронцхаймер подчеркнул, что у Запада не получается даже доставить в срок оружие для Украины.

Ранее в МИД России оценили заявление Бербок о границах ЕС «от Лиссабона до Луганска».

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