В Госдуме предупредили о цепной реакции после ратификации Римского статута Арменией

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС) Арменией запустит необратимую цепную реакцию в обществе страны. Слова парламентария приводят РИА Новости.

«Считаю принятие подобных решений внутренними проблемами и правом самой Армении. Но я очень надеюсь, что такие решения принимаются осознанно и взвешенно, так как ратификация Римского статута вызовет необратимую цепную реакцию абсолютно во всех сферах жизнедеятельности и без того нестабильной Армении, что в итоге приведет к расколу, делению и противостоянию внутри гражданского общества», — заявил депутат.

По мнению Шеремета, заискивание перед Западом приведет к потере Арменией суверенитета и превращению страны в колонию.

Армянский парламент ратифицировал Римский статут МУС 3 октября. В пользу этого решения проголосовали 60 депутатов, против — 22. Представители оппозиционных партий бойкотировали голосование.

Положения статута вступят в силу через 60 дней после того, как документ подпишет президент Армении.

Ранее в Кремле прокомментировали соглашение с Армений по Римскому статуту.