Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предупредили о цепной реакции после ратификации Римского статута Арменией

Депутат Шеремет: ратификация статута МУС Арменией приведет к расколу в обществе

close
100%
Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС) Арменией запустит необратимую цепную реакцию в обществе страны. Слова парламентария приводят РИА Новости.

«Считаю принятие подобных решений внутренними проблемами и правом самой Армении. Но я очень надеюсь, что такие решения принимаются осознанно и взвешенно, так как ратификация Римского статута вызовет необратимую цепную реакцию абсолютно во всех сферах жизнедеятельности и без того нестабильной Армении, что в итоге приведет к расколу, делению и противостоянию внутри гражданского общества», — заявил депутат.

По мнению Шеремета, заискивание перед Западом приведет к потере Арменией суверенитета и превращению страны в колонию.

Армянский парламент ратифицировал Римский статут МУС 3 октября. В пользу этого решения проголосовали 60 депутатов, против — 22. Представители оппозиционных партий бойкотировали голосование.

Положения статута вступят в силу через 60 дней после того, как документ подпишет президент Армении.

Ранее в Кремле прокомментировали соглашение с Армений по Римскому статуту.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий