Политолог назвал факторы дальнейшего оттока населения Украины

Граждане Украины продолжат уезжать в Европу. Такое мнение высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с газетой «Известия».

По его словам, существуют два фактора, которые влияют на миграцию с Украины. Первым он назвал ухудшение экономической ситуации, так как больше 30% бюджета Украины дефицитно, и он финансируется за счет союзников страны. Он отметил, что у большинства населения Украины, которое привыкло к определенному уровню комфортности, нет возможности «все себе обеспечить».

Переезжать в другие страны будут жители крупных украинских городов, особенно это касается людей с детьми и молодежи, считает политолог.

На отток населения также влияют военные действия и то, что мужское население Украины не готово «идти умирать».

Ранее специалист Национальной академии наук Украины Элла Либанова заявила, что страна рискует столкнуться с серьезной проблемой из-за демографического кризиса в стране.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.